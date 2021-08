Servono più di tre milioni di euro per eliminare le barriere architettoniche di Desio Il Comune di Desio ha predisposto due piani per eliminare le barriere architettoniche ma per gli interventi previsti servirebbero più di tre milioni di euro.

Desio città più accessibile. Il consiglio comunale ha approvato i Piani di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici e di accessibiltà urbana. I due documenti contengono la mappatura delle barriere architettoniche presenti in città per bambini, anziani e disabili e individuano le opere di adeguamento necessarie, con la valutazione dei costi di realizzazione. Sotto la lente di ingrandimento edifici pubblici, percorsi e spazi urbani.

I due piani riguardano tutta la città e sono lo strumento guida per le progettazioni di abbattimento delle barriere architettoniche per garantire nel tempo l’adeguamento e consentiranno alla prossima amministrazione (a Desio si vota ad ottobre) di poter progettare, in vista di eventuali bandi di finanziamento. «I due piani prevedono un investimento di più di 3 milioni di euro per migliorare l’accessibilità. L’amministrazione, negli anni, ha comunque messo a sistema gli interventi per migliorare la città - afferma l’assessore alla Mobilità Giovanni Borgonovo - ad esempio il rifacimento dell’asfalto e l’allargamento dei marciapiedi delle zone 30, oltre a ridurre la velocità delle auto, ha migliorato l’accessibilità nei quartieri, consentendo a tutti di muoversi meglio e in sicurezza. I due piani dovranno diventare un vero e proprio strumento operativo, sul quale investire e intercettare le risorse per la loro realizzazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA