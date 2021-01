Servizio civile universale, quattro posti disponibili a Seregno Soccorso Anche il Comune cerca sei figure di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, destinate ad essere inserite in vari settori della macchina comunale: due a supporto dei servizi educativi, due all’ufficio cultura e due alla biblioteca

Il Comune di Seregno apre le sue porte a giovani disposti ad impegnarsi nel servizio civile universale, iniziativa già conosciuta come servizio civile nazionale, che inquadra una tipologia di servizio civile che è possibile prestare, in modo volontario, in seno ad enti convenzionati con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri.

La ricerca, basata su una progettazione curata da Anci Lombardia, concerne un totale di sei persone, di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, destinate ad essere inserite in vari settori della macchina comunale: per la precisione, due a supporto dei servizi educativi, due all’ufficio cultura e due alla biblioteca civica Pozzoli. Le domande di partecipazione alla selezione prevista devono essere inoltrate entro lunedì 8 febbraio, direttamente al portale del Servizio civile universale (https://domandaonline.serviziocivile.it/).

Per informazioni, per quanto riguarda i servizi educativi è possibile contattare l’ufficio Servizi sociali (tel.: 0362/ 263.401), per i servizi culturali l’ufficio Cultura (tel.: 0362/ 263.331) e per la biblioteca civica Pozzoli la sede della stessa (tel.: 0362/ 263.223). Una proposta analoga, rivolta sempre a giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, è stata avanzata da Seregno soccorso, associazione che sul territorio si occupa principalmente di emergenze ed urgenze in ambito sanitario, iscritta ad Anpas Lombardia. In questo caso, i posti disponibili sono in tutto quattro. Il riferimento per informazioni o per la presentazione delle domande, sempre entro il termine di lunedì 8 febbraio, è la mail [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA