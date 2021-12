Servizio civile, due posti per il progetto Bookfriends alla biblioteca di Desio Due posti disponibili per il progetto Bookfriends del servizio civile universale che si realizzerà tra il 2022 e il 2023 presso la Biblioteca Civica di Desio. Come partecipare, domande entro il 26 gennaio.

Sono due i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 29 anni non compiuti che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale. Fino alle 14 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione al progetto Bookfriends in provincia di Monza - Brianza, un percorso di valorizzazione delle Biblioteche della Provincia Monza Brianza, che si realizzerà tra il 2022 e il 2023 presso la Biblioteca Civica di Desio, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 2.

Ai giovani è richiesto un impegno di 25 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni, a fronte di un contributo mensile di 444,30 euro, comprensivo di un percorso formativo generale e specifico e del rilascio di un attestato di partecipazione e certificazione delle competenze. La progettazione è stata curata da Anci Lombardia ( www.scanci.it ). Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite SPID. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

I giovani operatori svolgeranno diverse attività tra cui la gestione del prestito e interprestito, le ricerche a catalogo, la ricollocazione dei documenti a scaffale, l’ assistenza nell’utilizzo delle postazioni Internet, l’assistenza al pubblico, l’ideazione e la realizzazione di materiale promozionale. Info: Comune di Desio – Biblioteca Civica, tel. 0362392317 - e-mail: [email protected] - https://www.politichegiovanili.gov.it/.

© RIPRODUZIONE RISERVATA