Servizio ai clienti dopo le 18, multa a un locale di Lissone Controlli della polizia locale nei giorni di Carnevale: sanzione amministrativa di 400 euro e chiusura dell’esercizio per 5 giorni. Multato anche un avventore perchè privo di mascherina. Nessuna irregolarità invece per le strade.

Nel tardo pomeriggio di venerdì 19 febbraio, a Lissone, è stata multata un’attività di ristorazione il cui servizio ai clienti al proprio interno era ancora attivo dopo le ore 18. La violazione ha comportato una sanzione amministrativa di 400 euro (eventualmente ridotta a 280 euro se pagata entro i primi 5 giorni) e la chiusura del locale per 5 giorni. Nel corso del controllo, è stato multato anche un avventore presente all’interno del locale e privo di dispositivo di protezione individuale. Nessuna sanzione è stata invece elevata durante i controlli nelle vie e piazze della città.

Si tratta del bilancio dell’attività svolta dalla polizia locale lissonese durante i giorni di Carnevale. «Adulti e bambini in centro storico, erano tutti con mascherina ben indossata e nel pieno rispetto delle regole anti-contagio previste dai protocolli nazionali» fa sapere il Comune in una nota stampa. A presidiare il centro c’erano quattro pattuglie che, nel pomeriggio di sabato, sono intervenute con la sola funzione di prevenzione in caso di possibili assembramenti.

«Ringrazio il comando per il lavoro svolto sul territorio - afferma il sindaco Concettina Monguzzi - Abbiamo visto transitare dal nostro centro storico centinaia di persone, adottando però un comportamento particolarmente rispettoso delle regole. Ringrazio i miei concittadini che hanno saputo comprendere l’importanza di vivere questa festività con rispetto della salute propria e degli altri».

