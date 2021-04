Serie B, LIVE Monza-Cremonese: Frattesi e poi Ciofani, occasioni d’oro Biancorossi in crisi di risultati, Brocchi ancora con molte assenze. Di fronte ci sarà una squadra che con Fabio Pecchia in panchina ha collezionato, nel girone di ritorno, meno punti solo di Lecce e Empoli. Le prime due della classe

18’pt- Bianchetti redarguito dall’arbitro per aver toccato duro nuovamente Mota. Boateng si lamenta con Brocchi perché non gli arrivano palle giocabili



15’pt- Del tutto fuori misura il cross di Ricci dalla destra, che aveva visto Mota dall’altra parte prendere campo e guadagnarsi in solitario il centro dell’area. Ma il traversone si perde oltre la porta di Carnesecchi



13’pt- Altra grandissima parata di Di Gregorio su Ciofani, che con la punta del destro batte veloce sul primo palo, dopo lo scambio al limite con Gustafson, che in pressione aveva sottratto palla a Frattesi, nell’occasione un po’ ingenuo



10’pt- Ricci per Sampirisi, dall’altra parte, poi cross per Boateng che di testa è chiuso in gioco aereo. Partita viva



8’pt- Baez tocca duro Mota Carvaho, il Monza riparte. Miracolo di Di Gregorio dopo azione prolungata della Cremonese, che arriva due volte al cross con lo stesso Baez: Ciofani stacca di testa e d’istinto Di Gregorio ci mette la mano per respingere di lato



5’pt- Martellante l’incitamento a ogni azione di Fabio Pecchia, che detta a voce ogni passaggio e movimento dei suoi. Boateng intanto fa da terminale centrale nell’attacco biancorosso, con Frattesi che ha già sfruttato in almeno tre occasioni la profondità dal centro destra



3’pt- Linee molto compatte per la Cremonese, Frattesi però si lancia su un rimpallo e costringe i difensori alla chiusura in corner. Barberis la rimette in mezzo, lo stesso Frattesi si avvita di testa. Palla di poco oltre l’incrocio



1’pt- Partiti. Cremonese in maglia bianca, in nove sulla linea di metà campo pronti a partire all’attacco



Presenti in tribuna quest’oggi Bobo Vieri, Ariedo Braida e l’ex presidente Nicola Colombo con suo padre Felice, ex presidente del Milan, In tribuna Adriano Galliani e il figlio dell’ex presidente Stefano Salaroli.



Durante il riscaldamento, sedute particolareggiate con il fisioterapista per Boateng, che si è dedicato particolarmente all’attivazione dei muscoli della schiena e del collo.

Le formazioni.

Monza: Di Gregorio, Sampirisi, Scaglia, Bellusci, Carlos Augusto, Barberis, D’Errico, Frattesi, Mota Carvalho, Boateng, Ricci. A disposizione: Sommariva, Rubbi, Anastasio, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani, Paletta, Diaw, D’Alessandro. All: Brocchi

Cremonese: Carnesecchi, Valeri, Bianchetti, Terranova, Zortea, Valzania, Gustafson, Baez, Gaetano, Bonaiuto, Ciofani. A disposizione: Alfonso, Volpe, Fiordaliso, Fornasier, Colombo, Deli, Ceravolo, Strizzolo, Crescenzi, Nardi. All: Pecchia



Giornata primaverile, ma con vento fresco che soffia verso nord, quella di oggi allo U-Power Stadium.

Dopo il periodo più buio, culminato nei pareggi con Entella e Pescara e con la sconfitta di Ascoli, il Monza torna in campo senza Donati, Gytkjaer, Maric e lo squalificato Pirola. Assenze a cui si sommano quella di Balotelli per affaticamento e di Bettella, che inizialmente era stato inserito in lista convocati, ma ha dovuto poi dare forfait per risentimento al flessore.

Dopo l’infortunio di settimana scorsa in allenamento, Eugenio Lamanna nei giorni scorsi si è recato a Barcellona per un consulto ortopedico dal professor Cugat, che ha suggerito un trattamento conservativo.I tempi di recupero, dopo la lesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro, sono di circa cinque mesi.

Al di là dello 0-2 dell’andata, nel freddo del 27 dicembre, il Monza ha vinto solo nel 1977 negli altri 14 precedenti in B con la Cremonese. I biancorossi si presentano all’appuntamento con un’astinenza da vittorie che dura da quattro partite. Dal mese di gennaio, con l’arrivo di Fabio Pecchia in panchina, la Cremonese ha invece raccolto 28 punti in 16 gare, peggio solo di Empoli (29) e Lecce (32), le prime due della classe. Sarà quindi una Cremonese ben diversa da quella affrontata nel periodo di gestione Bisoli, che aveva conquistato solo 15 punti nelle 17 sfide affrontate. I grigiorossi non subiscono gol da tre trasferte.

Brocchi oggi ritrova anche Mota Carvalho, il giocatore che ha tentato più dribbling in questo campionato: 140, almeno 36 in più di qualsiasi altro e il doppio rispetto al giocatore della Cremonese che ne conta di più, vale a dire Nadir Zortea con 70.

Osservato speciale tra gli ospiti sarà invece Daniel Ciofani: 9 delle 10 reti segnate in questo campionato sono arrivate nel 2021: fa eccezione quella realizzata contro il Pordenone lo scorso dicembre.

Arbitra il match Marco Serra di Torino, che conta già tre precedenti con il Monza, l’ultimo dei quali il 29 settembre in Coppa Italia: 3-0 alla Triestina. Accanto a lui, oggi Damiano Di Iorio della sezione del Vco e Alessandro Cipressa della sezione di Lecce. Quarto ufficiale Ivan Robilotta di Sala Consilina (Sa).

