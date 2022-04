Serie B, LIVE il big match Monza-Brescia: dalle 20.30 in campo per un pezzo di A Scontro diretto nel derby lombardo che chiude la 16esima di ritorno: due punti di distacco, chi perde rischia di dire addio alla promozione diretta. Dirige Marinelli, Stroppa deve rinunciare ancora agli infortunati Paletta e Mazzitelli e allo squalificato Sampirisi

Una domenica di Pasqua in campo per preparare una gara determinante. Nel pomeriggio di ieri, biancorossi a Monzello per la rifinitura, in vista della gara che stasera vale il 25% delle chance di andare direttamente in A senza passare dai playoff. Monza-Brescia ha un’importanza cruciale anche per le Rondinelle, che arrivano in Brianza con un distacco di soli due punti e l’occasione di rimettersi in gioco proprio per il secondo posto, con i restanti 270 minuti di gioco da giocarsi a quel punto con un calendario non propriamente proibitivo (Spal, Cittadella in trasferta e Reggina).

Allo stadio Rigamonti, nella gara di andata dello scorso dicembre, il Monza si impose 0-2 (RILEGGI IL LIVE DAL RIGAMONTI

Oggi Stroppa, a differenza del tecnico biancazzurro Corini, sa invece quanto il destino della propria stagione dipenda proprio dai suoi giocatori, che hanno comunque una serie di tappe tutt’altro che agevoli da affrontare: prossimo turno in casa di un Frosinone alla ricerca dei playoff, poi Benevento in casa e chiusura a Perugia.

A dirigere il traffico, in questo intreccio di propositi e calcoli di precedenze, sarà Livio Marinelli di Tivoli. Che già lo scorso anno aveva diretto la trasferta ferrarese e quella salentina (proprio con Corini in panchina a Lecce) del Monza, entrambe contraddistinte da un pareggio. Accanto a lui questa sera in campo anche Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Domenico Rocca di Catanzaro. Il Monza, per l’occasione, è costretto a rinunciare allo squalificato Sampirisi e agli indisponibili Mazzitelli, Paletta, Ramirez, Pirola e Siatounis. E scenderà in campo in serata con i risultati già acquisiti di Reggina-Lecce, Pordenone-Benevento, Cremonese-Cosenza e Pisa-Como.

