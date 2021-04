Serie B, LIVE di Monza-Pescara: finisce 1-1, altra occasione fallita dai biancorossi Traversa di Armellino, palo di Capone. Poi il gol di testa sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina da parte di Frattesi. Nella ripresa, brutto svarione di Pirola, sin lì il migliore di Brocchi: Ceter da due passi non sbaglia

Cinque punti in due partite. Quelli che il Monza ha perso contro il Pescara, penultimo in classifica. A cui si aggiungono i due punti persi (che poi sarebbe un punto acciuffato all’88esimo) a Chiavari con l’Entella, cenerentola della serie B. Per non parlare dello smacco di Reggio Emilia, 3-0 all’andata, con gli emiliani ora in lotta per evitare la retrocessione dalla quartultima posizione. Il Monza piccole con le piccole è questo. Quello che anche oggi, obbligato a vincere per continuare a sperare in un difficile secondo posto, è passato in vantaggio ma non ha saputo capitalizzare. Con il Lecce ora a +6, per il secondo posto che vale l’accesso diretto è ora quasi un addio.



45’st+3- Punizione sul prim,o palo, Fiorillo vola e devia. Finisce qui



45’st+3- Sulla palla c’è Colpani. Sarà l’ultima azione



45’st+2- Monza in avanti con Ricci, messo giù poco fuori dall’area. Calcio di punizione



45’st+1- Ricci fa ponte, fallo in attacco



45’st- Tre i minuti di recupero



44’st- Incredibile occasione per i Monza. Colpani sulla sinistra, affondo in area e assist sul secondo palo dove Maric manca clamorosamente l’impatto a due metri dalla porta. Un errore che pesa come un macigno



44’st- Corpo a corpo tra Pirola e Ceter, con il difensore che scivola e lascia campo all’attaccante del Pescara. Galoppata verso la porta biancorossa, resistendo a Scozzarella prima e Paletta poi. Destro forte ma deviato in angolo



43’st- Ceter va via a Paletta, scarica sulla destra su Vokic, che dopo un doppio passo fa partire il destro. Alto



41’st- Azione prolungata sulla sinistra, con Carlos e D’Alessandro, che poi scodella in mezzo. Palla troppo lunga per Maric



38’st- Corner del Monza, proprio mentre arriva la notizia che il Lecce è passato in vantaggio a Pisa. Dentro Scozzarella per Barberis, fuori Diaw e dentro Maric



35’st- Colpani-D’Alessandro in area, il Pescara si rifugia in corner. Calcia Colpani, la palla finisce a D’Alessandro che spara fuori. Il gioco era però stato interrotto. Triplice cambio Pescara: fuori Machin, dentro Fernandes. Poi dentro Guth per Capone, ingresso anche per Maistro, al posto di Bellanova



33’st- D’Alessandro ingaggia l’uno contro uno con Sorensen, prende il fondo e poi incespica quando si tratta di finalizzare



32’st- Ricci ripiega e rilancia, servendo Sampirisi. Nuova sgroppata sulla destra, palla sul secondo palo questa volta dove non c’è alcun biancorosso



29’st- Brocchi ci prova con forze fresche. Fuori D’Errico, dentro Ricci. Esce anche Frattesi, dentro Colpani



27’st- GOL DEL PESCARA - Un Pirola sin lì impeccabile svirgola clamorosamente una palla senza pretese, Ceter alle sue spalle non deve fare altro che toccare di destro in rete



25’st- Ancora Pescara con Ceter che dall’altezza del dischetto colpisce di testa e spedisce a lato, sul palo lontano



24’st- Dessena affonda dalla destra, cross sul secondo palo per Masciangelo che colpisce con tocco aereo, Di Gregorio respinge smanacciando. Il Pescara reclama presumendo che la palla abbia attraversato la linea di porta



22’st- Ancora D’Errico arriva al tiro, ma questa volta senza la forza necessaria. Palla senza pretese



20’st- Cambio Pescara: dentro il gigante Ceter, fuori Odgaard

19’st- Frattesi finta il tiro, la appoggia per D’Errico,Sorensen devia in angolo. Sul calcio dalla bandierina, Armellino tutto solo trova il tempo e colpisce con un piatto al volo che dà l’illusione del gol. Ma palla a lato



16’st- Fuori Boateng, dentro proprio D’Alessandro



16’st- Il Pescara tiene bene il campo, ma pecca sin qui quando si tratta di accelerare negli ultimi metri. D’Alessandro pronto a entrare



13’st- Primo calcio d’angolo della ripresa per il Monza, che nel primo tempo ne aveva battuti 6: palla a Frattesi, tiro secco che non si abbassa e si perde oltre la traversa



10’st- Masciangelo riceve sulla sinistra e gira di sinistro, palla a Capone che ribadisce con medesimo gesto tecnico. Di Gregorio blocca



9’st- Reparti insolitamente molto stretti, soprattutto a questo punto della gara, e manovra che risulta abbastanza bloccata. Il Monza cerca l'ampiezza con i suoi laterali e fa muro dietro con un Pirola che nel corpo a corpo oggi si è fatto sentire ad ogni contatto, senza uscire mai sconfitto dai confronti



6’st- Il Pescara non sta a guardare e per due volte con Bellanova guadagna il fondo sulla destra. Ora ospiti dalla bandierina e Monza chiuso a riccio nella propria area



4’st- Prima Diaw in velocità su Sorensen, poi Sampirisi con doppia iniziativa sulla destra. Monza in avanti in questo avvio di ripresa



1’st- Si riparte. Nessun cambio. Subito calcio d’angolo Pescara, per deviazione sul fondo di Boateng



Dopo un buon primo tempo, culminato con una traversa per Armellino e un palo per Capone, il Monza ha capitalizzato la buona intensità di gioco della prima metà gara con il colpo di testa di Frattesi. Partita viva.



45’pt+1- Monza che finisce in avanti: Frattesi tenta la percussione in area, ma senza fortuna. Il primo tempo finisce così



L'esultanza dopo il gol di Frattesi

45’pt- Un minuto di recupero



44’pt- Barberis pennella di nuovo dall’angolo, palla a Boateng che in girata da fuori area non riesce a tenere bassa la palla





Kevin Prince Boateng pressato dall'ex biancorosso José Machin

43’pt- Azione offensiva prolungata per il Monza, con Sampirisi bravo a recuperare e rilanciare. Quinto calcio dalla bandierina per i biancorossi



40’pt- Ancora Pescara con Vokic dalla distanza. Sinistro potentissimo e Di Gregorio vola per alzare in angolo



39’pt- Carlos Augusto , prima imbeccato da Barberis, poi in iniziativa solitaria, guadagna l’angolo. Rovesciamento di fronte e grande iniziativa di Capone, che si accentra dalla sinistra e fa partire un tiro a giro che Di Gregorio è bravo a respingere. Sul rimpallo ancora Pescara, ma senza riuscire a concretizzare

GOL DEL MONZA!

Dopo il pareggio raggiunto in extremis venerdì contro l’Entella, Brocchi ritrova Armellino, Boateng e Lamanna, ma perde Donati. Che proprio a Chiavari aveva accusato un problema al ginocchio, riacutizzatosi proprio in settimana. Dirige Daniel Amabile di Vicenza, che già aveva arbitrato il Monza lo scorso 27 ottobre in Coppa Italia nella gara poi vinta dai biancorossi ai rigori. Accanto a lui, Pietro Dei Giudici della sezione di Latina e Salvatore Affatato della sezione Verbano Cusio Ossola.

Il Pescara si presenta allo U-Power stadium con il precedente di una sola vittoria nelle 12 trasferte contro il Monza in serie B, ma la squadra di Brocchi ha vinto soltanto due delle ultime sette gare interne di serie B. Soltanto Reggina con due e lo stresso Pescara con tre hanno guadagnato meno punti del Monza da situazioni di svantaggio: quattro, dei quali solo uno in casa. Nessuna squadra ha fatto peggio nei match interni di questo campionato.

Quella di oggi sarà una giornata particolare per Davide Bettela, ex della partita, che all’andata segnò una doppietta nella sfida persa dal Monza per 3-2 e chiusa in inferiorità numerica. Una gara decisa da Salvatore Bocchetti allo scadere.

