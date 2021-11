Serie B, LIVE di Monza-Alessandria alle 15: quegli amari precedenti con Gariglio I biancorossi scendono in campo allo U-Power Stadium e trovano i grigi piemontesi, reduci dal 2-0 di Como. L’arbitro di Pinerolo ritrova i padroni di casa dopo la caporetto di Reggio Emilia, lo scorso anno, e gli amari playoff di C con l’Imolese

Reggiana -Monza del dicembre 2020 rappresenta uno degli spartiacque del Monza che tentava la scalata alla serie A, lo scorso anno. Brocchi uscì dal Mapei Stadium con una sconfitta pesante per 3-0, ma soprattutto con un futuro che per la prima volta veniva seriamente messo in discussione. La famiglia Berlusconi si era appena regalata Mario Balotelli, i propositi del doppio salto di categoria erano più vivi che mai, a dispetto di una classifica che aveva stentato a sbloccarsi nelle prime giornate e che quel giorno, in un grigio pomeriggio di fine autunno, sembrava diventare sempre più scura. Eppure Reggio rappresentò la conferma dell’assioma per cui una volta toccato il fondo si può solo risalire. Arrivò a stretto giro la trasferta di Venezia, il cambio di modulo, il cambio di uomini (la prima di Di Gregorio titolare, per dirne una) e l’inizio della miglior parentesi biancorossa. Nella città del tricolore, quel giorno, a dirigere l’incontro c’era Matteo Gariglio di Pinerolo, che già aveva diretto Imolese-Monza agli amari playoff di C nel maggio 2019. Lo stesso fischietto che oggi arbitrerà Monza-Alessandria. Che in B si sono incrociate già 20 volte, con 9 successi monzesi e 5 dei piemontesi. L’ultima volta in categoria fu nel febbraio 1966, con il risultato finale di 1-0 per il Monza che è il risultato da cui ripartire per dare una scossa a una stagione sin qui viziata da infortuni e torpore. Stroppa e ragazzi sin qui hanno raccolto 10 dei 14 punti totalizzati negli incontri casalinghi, di per sé un record, seppur viziato da un andamento fuori casa non altrettanto brillante. L’Alessandria da parte sua non vince in trasferta in B da 19 partite, con l’ultima affermazione che risale addirittura alla prima metà degli anni Settanta. I brianzoli si presentano all’appuntamento con il poco invidiabile primato di meno gol segnati nei primi tempi: 3 sui 9 totali. Al tempo stesso, l’Alessandria è la squadra che ne ha subiti di più (13) nei secondi 45 minuti.

