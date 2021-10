Serena Zampolli nuovo portavoce del M5S a Verano Brianza A Verano Brianza Serena Zampolli è stata eletta nuovo portavoce del M5S.

Serena Zampolli, 34 anni,è la nuova portavoce del Movimento 5 Stelle Verano. È stata eletta dal gruppo in sostituzione dell’ex candidato sindaco Maurizio Borgonovo che ha lasciato l’incarico dopo le elezioni del 3-4 ottobre dove il M5S si è fermato a quota 260 voti.

«Vorrei una politica più attiva nel paese – ha sottolineato Zampolli – Coinvolgere la popolazione giovanile e la popolazione in generale. Faremo più banchetti per parlare delle problematiche di Verano e per avere un confronto coi cittadini e col Comune. Resteremo attivi sul territorio anche se non abbiamo un consigliere comunale che ci rappresenta». Le urne hanno consegnato tutti i quattro seggi della minoranza al centrodestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA