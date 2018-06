Seregno incidente stradale in via Cadore (Foto by Cristina Marzorati)

Seregno, ventenne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro È stato estratto dai vigili del fuoco di Seregno l’automobilista di vent’anni residente a Desio che alle 4 di mercoledì 27 giugno si è schiantato in via Cadore a Seregno contro il muro di un ristorante. Trasportato al San Gerardo di Monza.

È stato estratto dai vigili del fuoco di Seregno l’automobilista di vent’anni residente a Desio (D.R. le iniziali), che alle 4 di mercoledì 27 giugno si è schiantato in via Cadore a Seregno contro il muro del locale “La Barrique”.

Al volante della sua Citrone C3 viaggiava molto probabilmente in direzione del centro cittadino, quando per cause ancora in via d’accertamento ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha terminato la propria corsa contro lo spigolo in pietra all’angolo del ristorante.

La chiamata al 112 ha portato in posto un’ambulanza, l’automedica, i vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Ballerini e i carabinieri. Il giovane è stato trasportato incosciente all’ospedale San Gerardo di Monza. Classe ’97, è stato ricoverato in codice giallo per varie contusioni riportate nello schianto. Avrebbe fatto tutto da solo.



(* notizia aggiornata)

