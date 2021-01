Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno: vandali al parco danno fuoco al gioco inclusivo per bambini Il gioco inclusivo per bambini nel giardino comunale Caduti di Nassiriya di Seregno, tra le vie Carroccio e Parini, è stato ancora una volta vandalizzato: la base è stata in parte data alle fiamme. Non è la prima volta.

Il gioco per bambini nel giardino comunale Caduti di Nassiriya di Seregno, tra le vie Carroccio e Parini, è stato ancora una volta vandalizzato: la base è stata in parte data alle fiamme. L’episodio è stato portato all’attenzione nei giorni scorsi, grazie a un post con diverse fotografie pubblicato su Facebook.

La giostra, che è inclusiva e adatta anche a bambini disabili, oggi risulta parzialmente interdetta all’utilizzo da un nastro da cantiere, che ovviamente non è però sufficiente a scongiurare che qualcuno si avventuri anche all’interno dello spazio dove il camminamento di legno è stato di fatto carbonizzato. L’episodio non costituisce purtroppo una novità.

LEGGI Seregno, vandali in azione al parchetto: incendio distrugge un gioco (giugno 2017)

Il precedente gioco per bambini che era stato installato sul posto fu incendiato nel novembre del 2015, da persone rimaste poi ignote, con i residenti nella zona che hanno descritto come le fiamme in quella circostanza avessero raggiunto un’altezza di una ventina di metri. Qualche mese più tardi, nell’estate successiva, la ditta Bonsaglio aveva provveduto all’installazione dell’attuale impianto, il cui acquisto è stato finanziato da Gelsia, con un esborso di 35mila euro.

A caratterizzarlo è soprattutto un piano, quello a ridosso del suolo, utilizzabile tramite pedane anche da chi è in carrozzina, proprio lo stesso che i vandali hanno danneggiato e che ora necessita di un intervento per essere sistemato. A differenza di qualche anno fa, la struttura non appare comunque nel suo complesso definitivamente compromessa.

