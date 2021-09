Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno: va a sbattere contro un palo, in corpo alcol quasi quattro volte sopra il limite È risultato avere un tasso d’alcol di 1,9 grammi per litri (e il limite è 0,5) il 23enne che nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 settembre ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un palo, a Seregno.

La velocità era con ogni probabilità eccessiva ma, soprattutto, aveva decisamente bevuto troppo alcol: ai due test eseguiti dalle forze dell’ordine è risultato avere un tasso alcolemico quasi quattro volte oltre al limite.

Il risultato è che un 23enne di Meda, all’1.30 di sabato 4 settembre, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere violentemente contro un palo dell’illuminazione, lungo via Verdi a Seregno, dopo averne perso il controllo. L’operaio non ha riportato ferite. Sul posto i carabinieri che ha eseguito il doppio test sull’alcolemia dell’uomo: il risultato è stato di 1,9 grammi per litro, mentre il limite legale è 0,5.

Per il 23enne scatta così il sequestro amministrativo dell’auto, il ritiro della patente e dovrà poi risponde penalmente di guida in stato di ebbrezza. Il codice della strada prevede per tassi acolemici superiori a 1,5 una ammenda tra 1.500 e 6mila euro, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente fino a due anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA