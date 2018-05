Seregno: uomo aggredisce una donna di 50 anni in via Romagnosi, coinvolto un bambino Tragedia a Seregno, mercoledì pomeriggio intorno alle 16. Una donna di una cinquantina d’anni è stata aggredita in strada, mentre si trovava vicino alla sua auto in via Romagnosi. L’aggressore è fuggito.

Tragedia in via Seregno, mercoledì pomeriggio intorno alle 16. Una donna di una cinquantina d’anni è stata aggredita in strada, per cause ancora conosciute, mentre si trovava vicino alla sua auto in via Romagnosi. Ad aggredirla con un coltello sarebbe stato un uomo, l’ex compagno, anche lui sulla cinquantina. Alla base del gesto probabili motivi sentimentali e rapporti ormai deteriorati. L’uomo è fuggito.

AGGIORNAMENTI

Seregno, aggredisce e uccide la moglie: è morta la donna accoltellata in via Romagnosi

Seregno, accoltella in auto la moglie e poi si costituisce: la donna è gravissima

Sul posto si sono subito portati i carabinieri di Seregno, che hanno provveduto a delimitare la zona, e le ambulanze del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale in codice rosso. Coinvolto anche un bambino di 5 anni.

La vittima e l’aggressore sono domiciliati nella via non lontano dal luogo dei fatti.

