Seregno: una donna finisce con l’auto contro il marciapiede alle 4 di notte, è positiva all’alcol test Una 29enne di Barlassina è stata denunciata con contestuale ritiro della patente di guida. Il mezzo è stato invece affidato alla custodia del padre. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Beato Angelico e via delle Nazioni Unite.

Alla guida sono gli effetti dell’alcol una 29enne è finita contro un marciapiede danneggiando l’auto del padre e rendendola inutilizzabile. E’ accaduto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre, attorno alle 4 a Seregno all’incrocio tra via Beato Angelico e via delle Nazioni Unite. La donna, di 29 anni, residente a Barlassina, già nota alle forze dell’ordine, secondo quanto riferito dai carabinieri nell’approcciare la rotatoria, «per cause in corso di accertamento, riconducibili verosimilmente allo stato di ebbrezza alcolica», è finita con l’auto contro il marciapiede danneggiando il braccetto anteriore destro dell’autovettura per poi finire la propria corsa a pochi metri dalla rotatoria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno che hanno effettuato i rilievi e hanno sottoposto la giovane ad accertamento etilometrico: «in ragione del risultato positivo di 1,4 g/l, è stata defertita in stato di libertà - dicono i militari - con contestuale ritiro della patente di guida. Il mezzo è stato invece affidato alla custodia del padre». Nessuno è rimasto ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA