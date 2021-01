Seregno: un nuovo centro sportivo dietro le scuole Mercalli e Parini La giunta di Seregno ha programmato la costruzione di un nuovo centro sportivo dietro il polo scolastico di via Gramsci (Mercalli e Parini): costo 1,2 milioni, avvio lavori previsto nel 2022.

Il piano triennale dei lavori pubblici, che la giunta comunale di Seregno ha adottato pochi giorni fa, contiene una sorpresa che in tanti, probabilmente, non avevano messo nel conto. Stiamo parlando della realizzazione di un nuovo centro sportivo, nell’area di via 8 marzo alle spalle del plesso scolastico di via Gramsci, dove hanno sede la secondaria di primo grado Mercalli e il liceo Parini: è destinato anche all’utilizzo da parte delle società sportive locali.

L’intervento, che riprende un vecchio progetto promosso dall’amministrazione comunale guidata da Gigi Perego nel suo secondo mandato e poi accantonato, è calendarizzato per il 2022 e, sulla scorta di uno studio di fattibilità curato dagli uffici comunali, è stato previsto un esborso di 1 milione e 212mila euro. La cantierizzazione precederà di un anno la riqualificazione del PalaStadio di via Gramsci, impianto costruito negli anni sessanta del secolo scorso, di cui oggi i due istituti scolastici attigui usufruiscono come palestra, per cui invece la spesa è stata quantificata in 600mila euro. Il cronoprogramma è stato pensato in modo che le due opere siano una successiva all’altra, così da evitare disagi agli studenti.

«Siamo consapevoli - ha commentato il sindaco Alberto Rossi - che in tempi normali, non caratterizzati dall’emergenza sanitaria, l’offerta di spazi sportivi in città sia inferiore alla domanda. A questa esigenza stiamo cercando di rispondere». Per il resto, il piano contempla già per quest’anno i lavori accessori al project financing per la riqualificazione di parte del centro sportivo della Porada (2 milioni 350mila euro) e l’abbattimento di quel che rimane dello stabile dell’ex clinica Santa Maria di via Settembrini, ormai ridotto a un rudere, che costerà 350mila euro. Nel 2022, invece, ci sarà spazio per il completamento della nuova sala consiliare di piazza Risorgimento, accanto a “L’Auditorium”, per cui l’uscita è stata indicata in 270mila euro.

