Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno: un 35enne accoltellato nel parcheggio di un centro medico, non sarebbe in pericolo di vita Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale Compagnia. L’aggressione è avvenuta attorno a mezzogiorno in via Colzani. Il ferito è stato colpito da tre fendenti e portato in codice giallo all’ospedale di Monza.

I carabinieri della Compagnia di Seregno agli ordini del maggiore Emanuele Amorosi stanno indagando in merito a una aggressione a colpi di coltello avvenuta giovedì 18 novembre attorno a mezzogiorno in via Colzani, nel parcheggio esterno di un centro medico,

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato con tre fendenti al torace sotto l’ascella destra - hanno riferito dall’Arma - “riportando importanti lesioni”. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Sempre secondo quanto detto dalle forze dell’ordine non sarebbe in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA