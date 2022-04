Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno: un 14enne trovato per la terza volta con hashish dai carabinieri Un controllo, un gesto sospetto, il riscontro: il 14enne controllato dai carabinieri a Seregno in piazza Segni aveva hashish. Ed è la terza volta che si fa sorprendere.

Seguito dai servizi sociali per essere già stato sorpreso due volte con hashish, ci è ricascato. Si tratta di un 14enne che nel tardo pomeriggio di sabato 3 aprile si trovava in piazza Segni, nel centro di Seregno.

I carabinieri in pattuglia hanno notato un gruppo di ragazzini che alla vista dei militari hanno dato segno di nervosismo: gli uomini dell’Arma si sono avvicinati e subito due degli adolescenti sono scappati tra le vie del centro, mentre un terzo è rimasto seduto su una panchina con due ragazze, cercando di far cadere qualcosa senza dare nell’occhio.

LEGGI trovato con hashish davanti alla scuola

Tentativo fallito: i carabinieri hanno notato il gesto, hanno raccolto quanto gettato e scoperto che si trattava di uno spinello. Quanto è bastato per portare (di nuovo) lo studente 14enne in caserma, dove è stato raggiunto dalla madre. Nei giorni scorsi un altro ragazzo era stato fermato davanti a una scuola di Seregno e trovato in possesso di hashish.

© RIPRODUZIONE RISERVATA