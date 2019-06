Un’auto dei carabinieri, anche loro intervenuti in via Montorfano

Seregno, trovato morto il titolare di un’azienda Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in un’azienda di via Montorfano 98 a Seregno . Sul posto si sono recati anche i carabinieri di Seregno. Si tratterebbe del titolare di una ditta di ricambi per auto

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in una ditta di ricambi per auto via Montorfano a Seregno. Dovrebbe trattarsi del titolare dell’azienda che si sarebbe suicidato. L’allarme al 118 è stato dato intorno alle 13.15, ma quando sono arrivati sul posto i soccorsi non c’era già più niente da fare. Sul luogo sono sopraggiunti anche i carabinieri della compagnia di Seregno. Non è ancora chiaro quali siano stati i motivi del gesto.

