Seregno: travolge nonni e nipotino di 5 mesi con l’auto Una automobilista di 67 anni alla guida di una Fiat Panda nell’immetersi in via Carlini da una strada laterale ha travolto una coppia e il nipotino di 5 mesi che sono stati ricoverati in codice giallo negli ospedali di Desio, Monza e Niguarda.

Nonni e nipotino di 5 mesi sono stati investiti da un’auto giovedì 29 agosto attorno alle 18.30 a Seregno, in via Carlini. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, intervenuta con due pattuglie, una 67enne alla guida di una Fiat Panda nell’immettersi in via Carlini da una laterale ha travolto i tre pedoni che si trovavano all’altezza del ciglio della strada.

Investimento nonni e nipotino a Seregno. Sul posto 4 ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso

I due nonni, 54 anni lei e 55 il marito, sono stati sbalzati sull’asfalto insieme al passeggino del nipotino che si è ribaltato. Il bambino nella caduta ha battuto a terra la parte posteriore del capo. Scattato l’allarme sono arrivate sul posto quattro ambulanze, un’automedica e un’eliambulanza (atterrata nei pressi del cimitero).

Il nonno, che ha subìto un trauma cranico, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Desio, la nonna, anche lei ferita, è stata ricoverata al San Gerardo di Monza (sempre in codice giallo) mentre il bambino è stato caricato sull’eliambulanza e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano (codice giallo).

A distanza di qualche minuto dall’incidente la conducente dell’auto ha accusato un malore ed è stata a sua volta trasportata all’ospedale di Desio in codice verde per accertamenti.Per permettere i soccorsi e i rilievi del caso la strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato in via San Vitale.

