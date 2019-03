L'incendio in via Negri a Seregno (Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno: trappola di fuoco in via Ada Negri, 70enne in ospedale FOTO Incendio al secondo piano di una palazzina a Seregno, in via Ada Negri, intorno alle 11: un uomo di 70 anni in trappola per le fiamme è stato soccorso e portato in ospedale a Carate. Non è in pericolo di vita.

Trappola di fuoco per una famiglia in via Ada Negri a Seregno: intorno alle 11 è scattato l’allarme per un incendio in una palazzina di due piani in cui le fiamme erano divampate in quello più alto. L’edificio si trova a fianco di un capannone produttivo. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco di Seregno, Desio, Monza e i carabinieri seregnesi oltre ai soccorritori del 118. Sono stati quest’ultimi i primi a entrare nelle stanze nonostante fossero piene di fumo per aiutare un uomo di 70 anni che era rimasto intrappolato al piano superiore, la sua abitazione, per le fiamme: è stato portato dall’ambulanza in ospedale a Carate, in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, per intossicazione. A cercare di dare un aiuto alla famiglia prima dell’arrivo dei soccorsi anche i lavoratori della ditta vicina. A innescare le fiamme, forse, un cortocircuito in un elettrodomestico.

L'incendio in via Negri a Seregno

(Foto by Edoardo Terraneo)

