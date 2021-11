Seregno: torna il Galà dello sport al Palasomaschini Venerdì 3 dicembre torna il Galà dello sport al Palasomaschini di Seregno: protagonisti le società locali, gli atleti e i sodalizi che hanno festeggiato un compleanno importante.

Torna a Seregno il galà dello sport. L’appuntamento per le società sportive, è fissato per venerdì 3 dicembre, alle 20.45, al palaSomaschini. Dopo un anno di forzata assenza causa pandemia, l’amministrazione comunale torna a celebrare le eccellenze dello sport locale.

Sarà un’edizione abbastanza particolare in quanto verranno premiati atleti e società che hanno ottenuto risultati importanti in due annate sportive consecutive. Gli atleti premiati saranno 69 oltre a dodici vincitori di specialità di squadra.

Rispetto alle scorse edizioni, il numero dei premiati sarà più contenuto, in quanto nell’ultimo anno a mezzo molte discipline, principalmente gli sport di squadra, non hanno potuto disputare regolarmente i propri campionati. Al gala, sono state invitate tutte le società locali, tanto da attribuire loro un ringraziamento per la dedizione e la tenacia con cui hanno affrontato i mesi più duri per lo sport e per l’entusiasmo con cui, malgrado ogni difficoltà, hanno ripreso l’attività.

Come da tradizione, verrà consegnato un riconoscimento alle società che hanno festeggiato un anniversario significativo: la Scuderia del Portello (110 anni), la Ciclistica Seregnese (30), il Gs Avis (45), il Gruppo Camosci (50), il Gs Trabattoni (30), il Tennis Club Seregno (60). Un omaggio speciale all’hockey Seregno nel trentennale dello storico scudetto tricolore.

