Seregno, tentato furto alla piattaforma ecologica: arrestato dalla Polizia locale

L’individuo, che ha precedenti penali, era già stato segnalato in passato, per aver adottato comportamenti che avevano importunato operatori ed utenti e che erano finalizzati ad appropriarsi del materiale conferito nell’impianto dalla cittadinanza, ma era sempre riuscito a far perdere di sé le tracce