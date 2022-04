Scuola, Seregno sul podio dei campionati nazionali per Alberghieri: Luca Riva è terzo Al concorso nazionale ”Miglior allievo degli istituti alberghieri”, Luca Riva di 5 A dell’enogastronomico del Ballerini di Seregno si è classificato terzo. Nuovo podio dell’anno scolastico.

Al concorso nazionale ”Miglior allievo degli istituti alberghieri” che si è svolto al centro fiere di Rimini, su sedici concorrenti in gara a contendersi il titolo, Luca Riva di 5 A dell’enogastronomico del Ballerini di Seregno, guidato dallo chef Giovanni Guadagno, anche responsabile della didattica e responsabile nazionale della formazione della Fic (Federazione italiana cuochi) si è aggiudicato un ottimo terzo posto. Con il piatto “uova affogate alla fiorentina” ha preparato in maniera personale e con un’ originale interpretazione il tema del campionato che era “mondo uovo”.

Ai fornelli ha cucinato uova in camicia con spinaci in Salsa Mornay (besciamella più tuorli), pangrattato e parmigiano. Il tempo concesso per preparare il piatto era di 45 minuti. Ne ha predisposti quattro: tre consegnati alla giuria e uno per l’esposizione. Il piatto era incentrato sulla preparazione dei singoli elementi.

Riva nel corso d’attuale anno scolastico, aveva già ottenuto un terzo posto al concorso Conbi Guru a Cadoneghe in provincia di Padova e un posto d’onore al concorso di RistorExpo con tema la pasta fresca. Un altro traguardo fondamentale che attesta la validità del percorso scolastico e le competenze acquisite dagli studenti del Ballerini che si accingono a specializzarsi in un percorso altamente qualificante per merito della professionalità dei docenti di cucina e sala che con passione ed energia guidano i ragazzi alla realizzazione del futuro loro lavoro.

