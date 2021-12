Seregno: studente di 17 anni trovato con sette dosi di hashish davanti alla scuola Il minore è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata dalla circostanza della prossimità dell’istituto scolastico.

Uno studente di 17 anni è stato denunciato dai carabinieri della locale Stazione dell’Arma per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata dalla circostanza della prossimità dell’istituto scolastico. È avvenuto mercoledì 22 dicembre in mattinata. I militari erano impegnanti in un ordinario servizio di pattugliamento del territorio quando nel transitare davanti l’ingresso principale di un istituto scolastico superiore della città hanno notato un gruppetto di studenti raccolti con fare sospetto.

Alla vista dei militari i ragazzi si sono allontanati ma due sono stati fermati e identificati. Uno in particolare, il 17enne, è stato trovato in possesso di sette dosi di hashish. Accompagnato in caserma è stato raggiunto dai genitori che, tra l’incredulità e la delusione per l’accaduto, l’hanno riaccompagnato a casa.

