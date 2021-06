Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno sport summer e Incontri di sport per una stagione in movimento Entra già nel vivo la Seregno Sport Summer e lo fa anche con Seregno Incontri di Sport.

Entra già nel vivo la Seregno Sport Summer e lo fa, oltre che con gli eventi già in calendario, con Seregno Incontri di Sport: 4 settimane, 28 giorni, oltre 10 associazioni sportive del territorio, 1 area gonfiabili, 2 aree sportive “Scegli la tua passione”, 1 zona food experience con differenti truck che si alterneranno nei diversi momenti, 1 main partner (Madama Oliva, azienda leader in Italia e nel mercato export), che crede nel valore della vicinanza alle persone, portando la propria qualità al servizio delle persone del territorio, creando l’occasione per farla sperimentare.

È un programma di “4 settimane di movimento, socialità ed opportunità di incontrarsi in sicurezza, tornando a condividere esperienze - spiega la presentazione - il Comune di Seregno, ha fortemente voluto questa iniziativa per dare un’opportunità di visibilità e di ripartenza alle associazioni sportive del territorio, oltre che per offrire un palinsesto di esperienze a cittadini ed utenti”.

Appuntamento nel Parco 2 Giugno alla Porada e su sito internet dedicato www.incontridisport.it.

Intanto il calendario della Seregno Sport Summer prevede: 19-20 giugno Green Volley con Majestic Volley, 23 giugno Nordic Walking alla luce della Luna con Gruppo Camosci, 27 giugno “12 ore e 60°” con Tennis Club 2 luglio “5.45 Run Walk Breakfast” con Porada Run.

Per tutti gli appuntamenti dell’estate (musica, eventi e sport) c’è la pagina facebook Estate a Seregno.

