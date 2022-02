Dumbo l'apparecchio innovativo per la pulizia del centro Seregno dov'è finito? (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno, sporcizia nelle vie della città: ma dove finito Dumbo? Dumbo era stato presentato nel 2016 ed era un mezzo elettrico con una “proboscide” per aspirare tutti i tipi di rifiuti, anche le cacche dei cani, e un sistema di filtraggio per non rilasciare polveri. I seregnesi oggi si chiedono: ma dov’è finito?

Che fine ha fatto Dumbo? Se lo chiedono i cittadini di Seregno, soprattutto coloro che risiedono nel centro città ma anche chi si trova a fare shopping o semplicemente passeggiare. La domanda viene spontanea nell’osservare le molte deiezioni dei cani che si trovano per via soprattutto nelle prime ore della giornata.

“Dumbo per l’ambiente” era il nuovo innovativo apparecchio mobile che Gelsia ambiente aveva presentato alla città nel giugno 2016 in piazza Vittorio Veneto. Era stato presentato come il primo del genere in tutta la provincia che richiamava i mezzi utilizzati nelle grandi città europee, capace di aspirare tutti i tipi di rifiuti, anche le deiezioni dei cani, attraverso un tubo annesso che ha la forma di proboscide (da lì il nome di Dumbo).

L’apparecchio maneggevole e autoportante, era stato descritto alla presentazione, in possesso di un motore elettrico con la capacità di filtraggio in grado di non rilasciare polveri in atmosfera. Era stato presentato e descritto come un mezzo rivoluzionario che mirava ad assicurare il massimo dell’efficienza e che avrebbe permesso di fare il salto di qualità nella pulizia della città per marciapiedi, parchi, parcheggi e piazze. Le promesse sono rimaste sulla carta e disperse nel vento.

La realtà è che i seregnesi ogni giorno lamentano la poca o scarsa pulizia non solo del centro città. In particolare nei parcheggi e sui marciapiedi dove mai nessun operatore ecologico sembra provvedere.

E i seregnesi si domandano: Dumbo che doveva provvedere in quale rimessa è finito? Soldi investiti o buttati al vento?

