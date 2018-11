Seregno: spazzatrice Gelsia in bilico sulla grata sfondata, devono intervenire i pompieri Incidente spettacolare e fortunatamente senza feriti mercoledì 21 novembre in mattinata a Seregno, in via Appiani: una spazzatrice della ditta Gelsia, attorno alle 7, durante la pulizia stradale è letteralmente sprofondata in una griglia metallica posta su un marciapiede.

Incidente spettacolare e fortunatamente senza feriti quello che si è verificato mercoledì 21 novembre in mattinata a Seregno, in via Appiani, dove una spazzatrice della ditta Gelsia, attorno alle 7, durante la pulizia stradale è letteralmente sprofondata in una griglia metallica posta su un marciapiede. La copertura metallica non ha retto al peso del mezzo, che l’ha parzialmente sfondata rimanendo poi in bilico sul lato destro, appoggiato solo con due delle quattro ruote. Nessuna conseguenza per il conducente. Per rimuovere il mezzo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco con una autogru.

La spazzatrice di Gelsia che è sprofondata in una griglia lungo via Appiani

(Foto by Paolo Volonterio)

