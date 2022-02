Seregno: spaccia hashish ai compagni di scuola a 16 anni I carabinieri hanno fermato un 16enne davanti a un asilo nido di Seregno mentre vendeva hashish ai compagni di scuola: in tasca 7 grammi di droga, un bilancino, un coltello e 90 euro.

A 16 anni compiuti da un giorno spaccia droga ai suoi compagni di scuola. E lo fa proprio davanti a un asilo nido. Sorpreso un flagranza di reato un ragazzino davanti a uno dei poli scolastici di Seregno. Poco prima dell’inizio delle lezioni, nel corso della settimana, i carabinieri in servizio di perlustrazione hanno notato un gruppo di studenti davanti a un bar, di fronte a un nido.

Zaini in spalla, libri, è un atteggiamento sospetto: non quello, devono avere pensato i militari, di chi sta soltanto copiando i compiti prima dell’ingresso in aula. I carabinieri hanno accostato al gruppo provocando l’immediata fuga della maggior parte dei ragazzi ma sono riusciti a bloccare quello che era sembrato il pusher. E così, apparentemente, era, dato che è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di hashish, un bilancio elettronico, 90 euro in contanti e un coltellino.

Il 16enne è stato portato in caserma dove ha atteso i genitori ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Poche settimane fa i carabinieri di Seregno avevano fermato un 17enne davanti a una scuola superiore con un sette dosi di hashish e a fine gennaio in una scuola una ragazza era stata sorpresa prendere droga nel bagno maschile per consegnarla al compagno di banco.

