Seregno: spaccia di pomeriggio sotto gli occhi dei passanti, arrestato 40enne

Spacciava in pieno pomeriggio sotto gli occhi di passanti e residenti: arrestato un egiziano quarantenne trovato in possesso di oltre 2mila euro. Pugno duro dei carabinieri del nucleo operativo di Seregno in piazza Luigi Fari al Sant’Ambrogio. Luogo di degrado e abbandono, lo scorso mercoledì 17 ottobre la piazza è stata al centro di un’attività di monitoraggio.

Verso le 16.30 i militari hanno osservato l’egiziano. H.M., allungare una dose di hashish e sono usciti allo scoperto. Il cliente, un pakistano di 40 anni domiciliato a Seregno, è stato segnalato in prefettura come assuntore. L’egiziano, perquisito, è stato trovato in possesso di 2.250 euro. Condotto in caserma, è un senza fissa dimora con precedenti per furto in casa e rapina. Già raggiunto da due provvedimenti di espulsione, nel 2007 e nel 2013, avrebbe trovato casa in un edificio disabitato in città. Processato giovedì 18 ottobre, il fermo è stato convalidato e lui condannato al divieto di dimora in Lombardia. Non solo è stato accompagnato in questura per avviare le procedure di espulsione.

