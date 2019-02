Seregno: sondaggio sui social, cambia l’apertura della biblioteca - VIDEO VIDEO Le interviste - Cambiano gli orari di apertura della biblioteca civica Pozzoli dopo un sondaggio lanciato dal sindaco sui social network. Da giovedì 21 febbraio, infatti, la sala studio interna alla sede di piazza Monsignor Gandini potrà essere frequentata anche ogni martedì e giovedì

Orari di apertura della biblioteca civica Pozzoli, si cambia. Da giovedì 21 febbraio, infatti, la sala studio interna alla sede di piazza Monsignor Gandini potrà essere frequentata anche ogni martedì e giovedì, tra le 18.30 e 22.30.



Seregno, l'assessore Federica Perelli nella sala studio

(Foto by Paolo Colzani)

La novità ha lo scopo di andare incontro alle aspettative di chi ha bisogno di un ambiente raccolto per leggere o per studiare. Il servizio sarà introdotto in modo sperimentale per sei mesi, al termine dei quali si tireranno le somme. In questa fase, negli spazi indicati potrà avvenire la riconsegna dei libri presi in prestito.



La svolta segue un sondaggio effettuato sui social network, che sul finire della scorsa settimana, nel volgere di ventiquattr’ore, ha consentito di raccogliere trecentoventiquattro pareri, il 69,04 per cento dei quali sono stati favorevoli a questa soluzione, giudicata preferibile a quella dell’apertura continuata per il solo giovedì tra le 9 e le 18,30, con la sala studio disponibile fino alle 22,30, scelta dal restante 30,96 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA