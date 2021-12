Alcuni soci del gruppo alpini di Seregno nell'attendamento in piazza Italia (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno: solito successo per gli Alpini, più di un quintale di “trippa natalizia” venduta all’attendamento Successo per la tradizionale trippata natalizia in piazza con un quintale e mezzo di busecca distribuita dagli Alpini. E poi la polenta col gorgonzola, i biscotti di farina di castagne e il panettone alpino. Il 15 dicembre c’è la messa.

La tradizionale trippata natalizia in piazza, promossa dal gruppo alpini di Seregno, ha riscosso come sempre un successo. In piazza Italia è stato allestito il solito attendamento in cui è stata distribuita già preconfezionata la trippa o busecca, ben un quintale e mezzo, in vaschette da asporto da mezzo chilo ciascuna, con la grande novità della polenta con gorgonzola e le confezioni di biscotti di farina di castagna. Distribuito anche il panettone preparato dalla sede nazionale che porta la scritta “aiutaci ad aiutare”.

Il ricavato dell’evento sarà destinato alle molteplici attività che la sezione seregnese svolge sul territorio. Mercoledì 15 dicembre, alle 20.30, tutti gli associati e i simpatizzanti degli alpini sono convocati per assistere alla messa natalizia nella chiesa parrocchia di Sant’Ambrogio, dove terrà concerto anche il coro “Il Rifugio- città di Seregno” che è gemellato col gruppo alpini.

