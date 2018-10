Seregno vigili fuoco via Mariani (Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno: soccorsi in azione per un pentolino in fumo Vigili del fuoco in via Mariani a Seregno lunedì, allertati dai residenti che avevano notato del fumo uscire da un appartamento. Il padrone di casa aveva lasciato un pentolino sui fornelli.

È uscito di casa ma aveva un pentolino sui fornelli. I vicini di casa hanno notato il fumo e hanno allertato i vigili del fuoco, che lunedì sono intervenuti in un appartamento al quarto piano in via Mariani a Seregno. Nessun ferito e solo tanta agitazione, soprattutto per il padrone di casa una volta rientrato. Sul posto anche una ambulanza.

