Seregno, si stacca un neon alla primaria Cadorna: quindici classi a casa per sicurezza Niente scuola venerdì per quindici classi della primaria Cadorna di Seregno.Giovedì pomeriggio, quando gli alunni che avevano da poco lasciato l’aula, nella classe 3A dal soffitto si è staccato un corpo illuminante al neon, rimasto penzolante. Immediato l’allarme, venerdì l’intervento per la sistemazione e la verifica della stabilità delle luci.

Niente scuola venerdì per quindici classi della primaria Cadorna di Seregno. Il suono della campanella, giovedì pomeriggio, ha evitato il peggio: intorno alle 16.30, con gli alunni che avevano da poco lasciato l’aula, nella classe 3A, dal soffitto si è staccato un corpo illuminante al neon, rimasto penzolante. La direzione scolastica, informata subito dai collaboratori, si è messa metteva in contatto coi tecnici dell’amministrazione comunale.

Poi prima di sera con una lettera ha avvisato tutti i genitori delle 15 classi presenti sul lato ovest dell’edificio di tenere a casa i figli venerdì “e, nel caso questo non fosse possibile, visto il ridotto preavviso, cercheremo di garantire la sorveglianza degli alunni allocandoli in altri ambiti dell’edificio”.

Venerdì mattina a scuola sono arrivati i tecnici comunali e l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Borgonovo, oltre alle maestranze della ditta, che tra novembre e dicembre aveva eseguito i lavori di ripristino dei corpi illuminanti dopo le operazioni di ribassamento di tutti i soffitti delle aule, per assicurare le luci con ulteriori ganci. Sembra infatti che in 3A una vite non facesse presa nel controsoffitto.

La dirigente Mariagrazia Fornaroli presente venerdì mattina, ha dichiarato: “Riaprirò l’ala ovest solo in presenza di un verbale di collaudo. L’attività didattica è necessaria, ma prima ancora viene la sicurezza”. L’altra metà del plesso ha funzionato regolarmente. È probabile che tutti gli alunni di prima, seconda e terza rientrino tra i banchi già lunedì mattina.

