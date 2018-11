Seregno, sfondano vetrina del centro Tim con una Fiat 500 e rubano smartphone per 35mila euro Colpo grosso nella notte tra gli scorsi mercoledì 14 e giovedì 15 novembre in corso del Popolo, cuore commerciale di Seregno. Intorno alle 4 ignoti, con l’ausilio di una Fiat 500 di colore bianco, hanno sfondato una delle vetrine del negozio di telefonia “Tim Gatti srl”. Rubati 45 cellulari per un valore di circa 35mila euro.

Colpo grosso nella notte tra gli scorsi mercoledì 14 e giovedì 15 novembre in corso del Popolo, cuore commerciale di Seregno. Intorno alle 4 ignoti, con l’ausilio di una Fiat 500 di colore bianco, hanno sfondato una delle vetrine del negozio di telefonia “Tim Gatti srl” all’altezza del civico 45. In soli tre minuti i componenti della banda, probabilmente stranieri secondo quanto hanno sentito i vicini di casa, sono penetrati all’interno e non curanti del continuo risuonare del sistema d’allarme, hanno ripulito espositori e scaffali scappando con un totale di 45 pezzi. Hanno lasciato perdere i prodotti più economici, si sono concentrati piuttosto sui cellulari dalle 400 euro in su.

Gli espositori di smartphone razziati dai ladri

Hanno rubato anche dei telefonini marca Apple in vendita a 1.400 euro. Sono così riusciti a razziare merce per un valore quantificato di circa 35mila euro. In posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno con diversi mezzi. I militari si sono distribuiti a tappeto nell’area circostante, ma dei malfattori e soprattutto del bottino non è stata trovata alcuna traccia. Chi avesse notato qualcosa, è pregato di avvisare le forze dell’ordine telefonando al 112. Intanto ai titolari del centro di telefonia non è rimasto far altro che attivarsi in tempi da record per ripristinare vetrina e porta d’ingresso. Una terribile scoperta quella di giovedì per un’attività commerciale che, come il resto dei negozi di Seregno, si prepara al picco delle vendite annue in vista del Natale.

