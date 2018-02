Seregno, investimento pedone via Parini (Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno, scooter investe madre e figlia: motociclista grave a Niguarda

Grave incidente stradale giovedì sera in via Parini a Seregno. Pochi minuti prima delle 22, all’altezza del civico 54, uno scooter ha perso il controllo investendo madre e figlia che stavano attraversando.

Secondo quel che è stato possibile ricostruire, il sinistro è stato originato dal motorino Scarabeo, proveniente dalla piazza Prealpi e diretto verso la statale 36 Milano-Lecco. Per cause ancora da accertare, tra cui figura anche la possibilità di una velocità eccessiva, l’uomo di 45 anni che era alla guida ha perso il controllo del mezzo a due ruote, che ha strisciato sull’asfalto per qualche metro, prima di scontrarsi con una donna di 40 anni e la figli di 6 anni, entrambe residenti a Seregno, che stavano attraverso l’arteria, solitamente molto trafficata. L’impatto ha fatto subito temere il peggio e, per questo motivo, sul posto sono state indirizzate un’automedica e tre ambulanze, una di Seregno soccorso, una dell’Avis di Meda ed una della Croce Bianca di Besana in Brianza, oltre ad una pattuglia della Polizia locale.

La peggio è toccata al motociclista, un uomo di 45 anni, rimasto a terra incosciente. L’uomo è stato trasportato in codice rosso, quello riservato ai casi ritenuti più gravi, all’ospedale Niguarda di Milano. Gli uomini comandati da Damiano Vernò stanno conducendo indagini approfondite, che riguardano la sua identità, le condizioni che hanno determinato l’incidente e le sue condizioni successive.

Grazie a un pizzico di buona sorte invece madre e figlia sono state colpite dalla motocicletta in caduta tutto sommato marginalmente e hanno riportato contusioni che, all’ospedale San Gerardo di Monza, dove sono state trasferite in codice verde per gli accertamenti di prassi, sono state giudicate guaribili nel giro di pochi giorni.

