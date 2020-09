Seregno incidente via Macallè auto ribaltata (Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno: scontro all’incrocio, un’auto si ribalta Incidente con ribaltamento mercoledì sera in via Macallè a Seregno. Sei le persone coinvolte, due trasportate in ospedale in codice verde. Strada chiusa per due ore.

Un’auto ribaltata in mezzo alla strada, sei persone coinvolte, ambulanze e vigili del fuoco sul posto. Si è fortunatamente ridimensionata in fretta la gravità dell’incidente accaduto nella serata di mercoledì 24 settembre in via Macallè a Seregno, all’incrocio con via Ticino. È successo intorno alle 20, la dinamica è al vaglio della polizia locale. Sembra che all’origine ci sia una mancata precedenza.

Coinvolte una Polo su cui viaggiavano cinque giovani e una Dacia, che nell’impatto è carambolata. Proprio la posizione dell’auto ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco da Seregno, con carro fiamma e autopompa, per l’ipotesi di persone incastrate. Alla fine si sono occupati di mettere in sicurezza le auto. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice verde a Monza per accertamenti, via Macallè è rimasta chiusa per quasi due ore per i rilievi e la rimozione delle auto.

