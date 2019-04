Seregno: rosa bianca e un biglietto ai carabinieri per il maresciallo Di Gennaro, ucciso in Puglia

Un anonimo, che si è firmato “un semplice italiano”, ha lasciato alla caserma dei carabinieri di Seregno una rosa bianca e un biglietto in memoria del maresciallo Vincenzo Di Gennaro, ucciso in servizio in Puglia.