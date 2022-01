Seregno: rompono il finestrino di un treno, denunciati 17enni di Seveso e Bovisio Ricercato un terzo ragazzo, i due minori, giunti con il treno alla stazione di Seregno, avrebbero sottratto un martelletto frangivetro in dotazione del convoglio sul quale viaggiavano, della linea Albairate - Saronno, e avrebbero compiuto l’atto vandalico. Sono stati fermati da una giovane capotreno.

Due ragazzi di 17 anni di Seveso e Bovisio Masciago sono stati denunciati in quanto accusati di aver compiuto atti di vandalismo su un treno della linea Albairate-Saronno. Insieme a un altro soggetto, che è riuscito ad allontanarsi, dopo aver sottratto un martelletto frangivetro dalla carrozza, avrebbero rotto un finestrino del mezzo. Un gesto che ha portato successivamente alla soppressione della corsa e di una successiva. I fatti sono accaduti domenica 23 gennaio attorno alle 20.30. I tre ragazzi mentre si trovavano a bordo del convoglio, giunti alla fermata della stazione ferroviaria di Seregno avrebbero asportato il martelletto frangivetro utilizzandolo per frantumare il cristallo di un’anta della porta scorrevole del vagone sul quale stavano viaggiando.

Una giovane capotreno è riuscita a fermare i due minori di Seveso e Bovisio e a chiedere l’aiuto dei carabinieri. I militari intervenuti sulla banchina 4 hanno verificato i danni e prelevato i due presunti responsabili portandoli in caserma per gli accertamenti del caso l’identificazione e il riaffidamento ai rispettivi genitori. Entrambi sono stati denunciai per il tentato furto del martelletto frangivetro, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio: oltre al convoglio sul quale viaggiavano è stato infatti soppressa anche un’altra corsa diretta a Milano Porta Garibaldi. In corso le indagini per l’individuazione del terzo giovane che avrebbe preso parte all’atto vandalico.

