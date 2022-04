Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, ritrovata “bomba energia”: innocua, è stata rimossa dall’Arma Il ritrovamento è avvenuto in via Ancona, venerdì 1 aprile nel primo pomeriggio durante lavori di manutenzione della rete fognaria: è stato stabilito che si trattava di una versione da esercitazione, privo di sostanza esplosiva.

Durante i lavori di manutenzione fognaria è spuntata una “boma energia”: è successo a Seregno, in via Ancona, venerdì 1 aprile nel primo pomeriggio. Un carabiniere con la qualifica di artificiere ha decretato che l’ordigno era innocuo dato che si trattava di una versione da esercitazione, privo di sostanza esplosiva e della cartuccia di lancio. Si tratta di una versione dell’omonima bomba da fucile nata negli anni ’50 come munizionamento anticarro, contro mezzi corazzati e fortificazioni nemiche con una gittata massima di circa 500 metri.

Prima dell’intervento di rimozione l’area è stata posta in sicurezza e presidiata dai militari delle Stazioni di Giussano e Verano Brianza oltre che da personale della Polizia Locale.

