Seregno: ragazzino ferito in un incidente in bicicletta, arrivano anche i vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco martedì martedì mattina a Seregno per soccorrere un ragazzino di 10 anni rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta. È successo intorno alle 8.30 di martedì 12 giugno in via delle Grigne: il ragazzo era in mountain bike e stava percorrendo un tratto tra due proprietà con erba alta. Per cause da accertare è caduto ed è rimasto bloccato con un braccio. Sul posto con i pompieri locali anche l’ambulanza e i vigili. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. A quanto si è appreso in quel tratto si sarebbero verificate altre cadute.

