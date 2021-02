Seregno, prove tecniche di mercato a Santa Valeria: «Ma i parcheggi sono troppo lontani» Test a Santa Valeria in vista del trasferimento degli ambulanti: verificate le misure dei singoli posteggi e gli spazi tra un banco e l’altro. Alcuni operatori: «Non si può pensare che i clienti, per arrivare qui, debbano percorrere 300 metri».

Primo assaggio di mercato per il quartiere di Santa Valeria a Seregno. In vista del definitivo avvio della nuova area mercatale voluta dall’amministrazione comunale, che da mercoledì 3 marzo accoglierà gli ambulanti fin qui impegnati al Lazzaretto, la sede prescelta di viale Piave è stata teatro mercoledì di una prova tecnica, con il posizionamento dei mezzi interessati dalla novità. Il test, coordinato da una rappresentanza del corpo della Polizia locale, guidata dall’ufficiale Carmine Milione, e dal dirigente comunale Franco Greco, ha consentito di verificare le misure dei singoli posteggi e gli spazi tra un banco e l’altro.

«Problemi da questo punto di vista non ne sono emersi - hanno commentato alcuni degli operatori -. Quello che davvero ci preoccupa sono i parcheggi, che in gran parte sono troppo lontani. Non si può pensare che i clienti, per arrivare qui, debbano lasciare la macchina alle spalle del Santuario, facendo un giro a piedi anche di trecento metri».

A livello viabilistico, il mercoledì nella zona gli utenti potranno usufruire di un centinaio di stalli, regolati a disco orario. In viale Piave, nel tratto che sarà percorribile a senso unico tra la via Santa Valeria e la via Minoretti, sul lato destro vi sarà una ventina di posti, dove si potrà sostare per un quarto d’ora, per il carico e scarico o per la spesa veloce. Attorno, invece, nelle vie Cadore, Sant’Anna, Minoretti, D’Aquino e Locatelli, si potrà usufruire degli altri stalli per due ore. Gli ambulanti saranno in tutto ventisei, ventitré con licenza già assegnata e tre spuntisti. Contestualmente al battesimo del mercato di Santa Valeria, cesserà la sua attività il mercato del martedì in viale Tiziano al Ceredo.

