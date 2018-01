Seregno, principio d’incendio in cantina: condominio evacuato, residenti accolti in pizzeria Un principio d’incendio nelle cantine ha costretto all’evacuazione di un condominio in via Circonvallazione a Seregno. Venti famiglia sono state accolte dalla vicina pizzeria.

Sono rimaste fuori casa quasi un’ora le venti famiglie residenti in via Circonvallazione al civico 86 a Seregno, dove nei giorni scorsi è divampato un principio d’incendio in un locale in disuso nelle cantine. Per cause ancora in via d’accertamento sono andati a fuoco degli oggetti in plastica, tipo delle bottiglie di detersivi.

A dare l’allarme è stato uno dei condomini intorno alle 20, ma ormai i quattro piani di scale del condominio si erano già riempiti di fumo. Gli stessi abitanti hanno spento le fiamme con gli estintori collocati nelle cantine e in contemporanea hanno allertato i vigili del fuoco di Seregno. I pompieri hanno fatto evacuare l’edificio aiutando le persone in difficoltà a scendere al piano terra.

Intanto in posto era intervenuta un’ambulanza. Una donna è stata visitata, era molto agitata per l’accaduto. Costretti in strada al freddo e al buio i residenti sono stati accolti dalla vicina pizzeria Mystic. Il gestore ha fatto un grande gesto di solidarietà aprendo le porte del suo locale sino al termine dell’intervento. I pompieri dopo aver messo in sicurezza le cantine hanno lasciato via Circonvallazione verso le 21.

