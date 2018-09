Seregno, precipita dal secondo piano: grave un uomo di 55 anni

Seregno soccorsi via Giusti mercoledì sera (Foto by Edoardo Terraneo)

Ambulanze e forze dell’ordine in via Giusti a Seregno nella serata di mercoledì 26 settembre: l’allarme è scattato poco dopo le 20.30 per un uomo precipitato dal secondo piano di un condominio. Il ferito, 55 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasportato in condizioni gravi all’ospedale San Gerardo di Monza. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia locale che hanno raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’accaduto. Sembra che possa esserci stata una lite.

