Seregno, polizia locale in lutto per l’agente Lina Cannella Comando di polizia locale in lutto a Seregno per la scomparsa dell’agente Lina Cannella, morta martedì a 54 anni.

Lutto a Seregno per la scomparsa dell’agente di polizia locale Lina Cannella. La notizia è stata comunicata dal sindaco Alberto Rossi in consiglio comunale e poi anche sui social network, esprimendo il cordoglio dell’amministrazione alla famiglia.

«Una notizia terribile ha colpito il Comando della Polizia Locale e tutto il Comune. Nel tardo pomeriggio di martedì è mancata l’agente Lina Cannella - ha detto - Lina aveva 54 anni e da 15 faceva parte del nostro Corpo di Polizia Locale. Ha prestato servizio fino a venerdì scorso, mentre lottava con una malattia che non le ha dato scampo. Tutti la ricordano come una persona gentile, solare e particolarmente legata al proprio lavoro. Lasci un vuoto grande Lina, riposa in pace, non ti dimenticheremo».

Era sposata e madre di due figlie, i funerali sono in programma venerdì mattina nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio.

