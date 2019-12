Fuga di gas a Seregno in via Monterosa. Sul posto i vigili del fuoco di Seregno insieme a Gelsia reti (Foto by Edoardo Terraneo)

Seregno: perdita di gas in via Monterosa, sul posto vigili del fuoco e Gelsia reti Tre ore di intervento per i tecnici di Gelsia e i vigili del fuoco di Seregno nella serata di sabato 28 dicembre per capire le origini di una perdita di gas in un complesso residenziale.

Paura a Seregno nella serata di sabato 28 dicembre. Intorno all’ora di cena l’intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas in via Monterosa, nella zona di un complesso residenziale. Sul posto anche i tecnici di Gelsia reti: quasi tre ore di intervento dalle 19.30 alle 22.30 per capire le origini della perdita, dai contatori, dalle tubature o da altre fonti. Per precauzione i tecnici hanno chiuso l’erogazione del gas per evitare pericoli e hanno verificato con i rilevatori l’entità della perdita. Le famiglie che abitano nell’area residenziale si sono riversate in strada. Dopo le 22 i vigili del fuoco hanno dichiarato chiuso l’intervento ma i tecnici di Gelsia sono rimasti in via Monterosa per proseguire le analisi.

(Foto by Edoardo Terraneo)

