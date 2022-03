Seregno: per Alba sono 101 anni. Fu tra le prime a prendere la patente e partecipò anche ad alcuni rally Nei primi anni Cinquanta aprì un suo laboratorio di biancheria ed intimo in via Sciesa, la Teal, dando lavoro a una ventina di dipendenti. Fino a quando andò in pensione

La seregnese Alba Tagliabue ha festeggiato il suo 101esimo compleanno. La cerimonia si svolta in forma molto privata alla sola presenza delle educatrici Patrizia Guido e Anna Pizzo, del centro Ronzoni-Villa della fondazione don Gnocchi di via Piave, in cui è ospite da alcuni. Una piccola festa resa possibile dal rallentamento delle ristrettezze della pandemia che ha supplito la mancata ricorrenza in occasione del secolo di vita. Alba Tagliabue è nata a Cassina Savina di Cesano Maderno il 27 febbraio 1921, prima di tre fratelli, Luigi del 1923 e Teresina (1927), nati da mamma Vittoria e papà Gaetano.

Dopo aver lavorato subito dopo la seconda guerra mondiale a Milano per apprendere il mestiere di articoli di intimo, nei primi anni Cinquanta apriva un suo laboratorio di biancheria ed intimo in via Sciesa, la Teal, dando lavoro a una ventina di dipendenti. Un’attività che cessava dopo aver raggiunto l’età della pensione. Negli anni Settanta apriva anche un negozio di abbigliamento in galleria Kennedy che chiudeva negli anni Ottanta. La nipote Patrizia ha ricordato la zia così: “una donna intraprendente, moderna dal carattere fermo ma buona e generosa di indole, che ha sempre amato viaggiare. Tra le prime seregnesi a possedere la patente di guida, tanto da prendere parte ad alcuni rally. Appassionata di sport ed in particolare di equitazione.

Fin quando è rimasta autosufficiente e le forze l’hanno retta si è molto spesa girando i vari campi di battaglia della seconda guerra mondiale in Grecia alla ricerca di notizia del fratello Luigi. Un cruccio che si è sempre portata in cuore, in quanto a lui molto legata”. Più volte è stata in Grecia nei campi e cimiteri di Nereide e Livodia enei campi di prigionia del medio oriente. Ha fatto ricerche continue al ministero della difesa per approfondire notizie relative al fratello Luigi che apparteneva al secondo battaglione del 44mo reggimento Forlì di fanteria, comando compagnia A.

