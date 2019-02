Seregno - Luca Artaria in azione (Foto by Paolo Colzani)

Seregno, pareggio senza reti contro l’Olginatese In serie D Seregno e Olginatese finiscono pari anche con le espulsioni: una per parte. Per gli ospiti solamente due belle occasioni nel primo tempo

Nel giorno in cui trapela la notizia del probabile acquisto della squadra da parte dell’imprenditore Davide Erba il Seregno non va oltre un pareggio a reti inviolate sul campo dell’Olginatese.

Finisce zero a zero con il Seregno costretto in dieci dal minuto 22 del primo tempo per l’espulsione di Grandi a causa di uno sputo in direzione di Fabiani. Proprio nei minuti successivi la squadra ha le occasioni migliori con Artaria e Capelli.

All’inizio del secondo tempo l’Olginatese perde la superiorità numerica per l’espulsione di Tommaselli per somma di ammonizioni

