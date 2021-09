Seregno, padre ferisce l’amico del figlio dopo una lite in piazza: denunciato È stato denunciato un uomo di 55 anni che sabato sera a Seregno ha aggredito e ferito un ragazzo di 21 anni che era stato protagonista di una lite con suo figlio.

Hanno trascorso la serata insieme, poi hanno litigato e uno dei due ha chiamato in aiuto il padre. Non è finita bene il sabato tra amici a Seregno per due ragazzi di 21 e 26 anni: dopo la serata in un bar di piazza Roma hanno litigato in maniera molto animata per motivi all’inizio banali.

A quel punto il 26enne ha chiamato il papà che, arrivato in piazza in auto, ha individuato subito l’amico più giovane del figlio, lo ha rincorso e poi con il ragazzo a terra lo ha colpito ripetutamente con un’arma bianca, verosimilmente da taglio, finché alcuni avventori sono riusciti a interventire evitando più gravi conseguenze e attivando il 112.

Dolorante e sanguinante, il 21enne è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato dimesso con una prognosi di dodici giorni per la ferita lacero contusa riportata a una gamba e svariate contusioni anche al volto.

I carabinieri della Compagnia di Seregno, intervenuti in forza con le varie pattuglie in turno, sono risaliti in breve tempo all’identità dell’aggressore e l’hanno rintracciato a casa a Meda. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità sull’accaduto: avrebbe colpito il ragazzo per una testata sferrata al figlio.

Cinquantenne, già noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti in materia di reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato.

