Seregno, oltre 200 disegni al concorso “Un poster per la pace”. I Lions premiano i vincitori Il titolo di quest’anno è “Siano tutti connessi”. I lavori che sono pervenuti alla segreteria del club sono in esposizione negli ampi locali del museo Vignoli.

“Siamo tutti connessi”, era il titolo del concorso “un poster per la pace”, edizione 2021-2022, promosso dal Lions international. Un argomento che ha invitato i giovani ad immaginare, esplorare ed esprimere visivamente le connessioni. Un concorso artistico che i Lions di tutto il mondo da 34 anni sponsorizzano invitando le scuole e i giovani di tutto ad esprimere la propria visione della pace. Il Lions club Seregno club Brianza, domenica 27 febbraio, alle 11, al museo Vignoli ha organizzato la premiazione in presenza degli studenti che sono risultati vincitori nell’edizione locale, i cui lavori stanno passando al vaglio dei diversi livelli di selezione tanto da poter arrivare alla fase conclusiva.

) Il gruppo di alunni che hanno ricevuto la menzione per i disegni eseguiti al concorso ( foto Volonterio)

A scegliere i disegni a cui assegnare i premi locali è stata una giuria composta da Franco Cajani, Paolo Varenna e Massimo Fornasari. Gli oltre 200 disegni pervenuti alla segreteria del club sono in esposizione negli ampi locali del museo Vignoli. Il presidente del “Seregno Brianza” Ambrogio Dell’Orto, ha dichiarato di essere rimasto particolarmente colpito dalla creatività e dalla capacità espressiva degli studenti delle scuole medie don Milani e Manzoni. “E’ evidente che questi giovani-ha sottolineato- hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro. Sono lieto di aver offerto loro l’opportunità di condividere questa visione di pace. Un concorso che si è svolto in un momento di pace per il mondo chissà cosa avrebbero disegnato in questi giorni tragici in cui è in atto una guerra d’invasione di una nazione verso un’altra”.

All’evento condotto dal socio Massimo Fornasari erano presenti, oltre a tutti i soci del club, il sindaco Alberto Rossi e l’assessore all’istruzione Federica Perelli che nei loro interventi hanno sottolineato l’alto valore espresso nei disegni che lasciano senza parole. Il primo cittadino ha ricordato in particolare che:” la premiazione di un concorso sulla pace, vista la situazione di grave conflitto in corso in questi giorni, sembra un paradosso, invece, ogni conflitto nasce da una assenza di pace, per egoismo, stupidità. Chissà quali disegni avrebbero prodotto gli studenti con un tema diverso da quella proposto quando regnava la pace in Europa. La notizia dell’invasione Russa all’Ucraina che ha scatenato una guerra ci ha fatto uscire dall’indifferenza. Non ci si deve abituare all’indifferenza e al cinismo. Dobbiamo costruire un messaggio di pace. Molte famiglie ucraine presenti in città chiamano all’aiuto. Vedremo se ci sarà solidarietà. La pace non deve finire in un disegno, ma deve essere messo in pratica ogni mezzo per conservarlo ogni giorno”.

Ha chiuso ricordando la grande manifestazione di solidarietà in favore del popolo ucraino svoltasi in città il giorno precedente. L’assessore alla cultura Federica Perelli: “ la manifestazione in piazza Concordia è stato un messaggio molto forte, così come molto forte è stato l’esempio di una giovane ucraina a Seregno da poche settimane, sposata da sei mesi, il cui marito è deceduto nei primi combattimenti. I lavori presentati dai ragazzi sono tutti bellissimi anche nei contenuti. Avete ragionato nella vostra creazione di pace unità e contemporaneità”.

Per la scuola don Milani il primo posto è stato assegnato a Chantal Casiraghi (3 A) seguita da Roberta De Domenica (3C) ed Eleonora Archinti ( 2 A), la menzione speciale è toccata a Leonardo Pellegatta (3F), con loro anche la docente Giulia Migliore; medie Manzoni: 1) Elisa Zambara (3B), 2) Chiara Marta (3C), 3) Marzia Rossi (3); menzioni speciali per: Greta Calvetti, Cristian Iannotta e Sofia Vismara (2B); Cristian Manrique, Andrea Mariani, Rania Meghras, Lorenzo Merra, Emily Pandullo, Martina Pirola, Caterina Santambrogio (2D); Ricky Zheng (3C), Clara Piramidi (3D), con loro le docenti Ivana Giacomel e Francesca Flagiello. A tutti sono stati consegnati ricchi gadget offerti da Esselte e McDonalds.

© RIPRODUZIONE RISERVATA