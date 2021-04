Seregno, occupazione suolo pubblico per bar e ristoranti: rinnovi d’ufficio e nuovi permessi in due settimane Seregno per andare incontro a un settore fra i più colpiti dalle restrizioni dell’emergenza sanitaria ha prorogato l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti: previsti rinnovi d’ufficio per concessioni già attive e procedure rapide per i nuovi permessi.

Concessioni già attive rinnovate d’ufficio e risposte in due settimane per le attività di ristorazione che vogliano fare richiesta per l’occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedute all’esterno del locale. Così a Seregno per andare incontro a un settore fra i più colpiti dalle restrizioni dell’emergenza sanitaria.

“Il settore della ristorazione è uno dei più colpiti dalle conseguenze della pandemia - ha fatto sapere il sindaco Alberto Rossi - Abbiamo quindi deciso, come amministrazione, di prorogare la possibilità di occupazione del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti per l’allestimento di tavolini e sedute, come già previsto da maggio scorso. Abbiamo voluto rinnovare questa concessione per venire incontro a tutte le attività che stanno affrontando la crisi in corso, così come fatto con il pacchetto di sostegni “Seregno Riparte!” messo in campo negli scorsi mesi. Tutte le concessioni già in essere saranno rinnovate d’ufficio, ma sarà anche possibile fare richiesta per tutte le attività che non hanno mai goduto di questa opportunità: le procedure saranno prese in esame con una procedura rapida, che punta all’evasione delle pratiche in due settimane”.

Il Comune prevede l’occupaizone di aree verdi, stalli o perimetri ritenuti idonei fino a 25 metri dagli esercizi. Info e richieste allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

